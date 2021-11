트럼프, 바이든표 인프라법 찬성 공화당 의원에 "배신자"…살해 위협도

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 역점 추진해온 인프라 예산법안에 찬성표를 던진 공화당 소속 온건파 의원들이 수난을 겪고 있다.

도널드 트럼프 전 대통령을 비롯해 공화당 내 일부 인사들로부터 배신자라는 비난을 받는가 하면, 살해 위협을 받는 일까지 생겨났다.

앞서 미 하원은 지난 5일(현지시간) 도로, 교량 등 낙후된 인프라를 개선하기 위해 1조2000억 달러(약 1415조원)를 투입하는 인프라 예산법안을 찬성 228표, 반대 206표로 통과시킨 바 있다.

민주당 내 진보파 의원 6명이 반대표를 던졌지만, 공화당 의원 13명이 찬성한 결과다. 이들이 반대했다면 이 예산안은 통과하지 못할 상황이었던 셈이다.

12일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 2024년 대선 재출마를 강하게 시사하며 조 바이든 대통령을 견제해온 트럼프 전 대통령은 민주당을 도운 데 대해 부끄러워해야 한다고 비난했다.

트럼프 전 대통령은 "나는 공화당 의원들을 사랑하지만 모두 사랑하진 않는다"며 "나는 바이든의 인프라 법안에 찬성한 13명을 사랑하지 않는다"고 말했다.

보수 성향 의원 모임의 한 대표는 13명 중 10명에 대해 상임위에서 퇴출해야 한다고 주장하기도 했다.

특히 트럼프를 추종하는 극우 성향 마조리 그린 테일러 공화당 하원 의원은 이들 의원을 배신자라고 부르며 이름과 사무실 전화번호를 트위터에 공개했다.

실제로 미시간 지역구를 둔 18선의 공화당 프레드 업튼 의원은 최근 자신은 물론 가족, 참모들이 모두 죽기를 바란다고 위협하는 내용이 담긴 음성 메시지까지 받았다.

미시간의 사무실 두 곳은 하루 동안 폐쇄했다가 보안을 강화한 후에야 다시 열 정도였다.

이렇다 보니 바이든 대통령은 오는 15일 백악관에서 법 서명식 행사를 개최할 예정이지만 이들 공화당 의원은 참석을 꺼리는 분위기다.

젠 사키 백악관 대변인은 12일 언론 브리핑에서 의회, 주지사, 시장 등 공화당의 광범위한 인사들을 초청했다고 밝혔다.

공화당 하원 의원 중에는 톰 리드 의원이 참석 계획을 밝혔고, 나머지는 참석 질문에 답하지 않았다고 WP는 전했다.

공화당 상원 의원 중엔 트럼프 전 대통령에게 종종 반기를 들었던 수전 콜린스, 리사 머카우스키 의원이 참석 입장을 밝혔다. 지난 8월 이 법안이 상원을 통과할 당시 19명의 공화당 의원이 찬성표를 던졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr