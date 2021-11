[인사]미래에셋그룹

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋그룹 12일 임원 승진 및 팀·지점장 인사를 단행했다.

미래에셋그룹 측은 이번 인사는 비전과 역량을 갖춘 인재를 과감하게 발탁해 젊고 역동성 있는 미래에셋으로의 방향성을 명확히 하고자 했다고 설명했다.

미래에셋증권의 경우 신규 선임된 팀·지점장 중 80년대생이 33%이고 여성비율은 21%다. 금융업권 최초로 실시한 지점장 공모를 통해 80년대생 여성 지점장 3명을 포함해 총 15명을 신규 선임했다. 이번 신규 임명된 팀·지점장의 비율은 전체 부서장의 약 28%에 달한다.

또한 80년대생 임원 8명을 승진 발탁했고 기존 승진의 틀을 깨고 두 단계 승진하는 파격적 발탁을 통해 역량이 뛰어난 인재에게 기회를 부여하는 사례도 3명이나 나왔다.

◇ 전무 승진

<미래에셋증권>

▲ 부동산개발본부 이형락

<멀티에셋자산운용>

▲ 리스크관리본부장 한창훈

◇ 상무 승진

<미래에셋증권>

▲ PF2본부 손임표 ▲ 상품컨설팅본부 박건엽 ▲ 고객자산배분본부 김성주 ▲ 커뮤니케이션본부 박신규 ▲ OCIO솔루션본부장 유승선 ▲ 인도네시아법인 심태용 ▲ 인도법인 유지상

<미래에셋자산운용>

▲ 증권솔루션운용본부장 이지운 ▲ 해외부동산투자1본부장 김태헌 ▲ 인프라투자2본부장 이정빈 ▲ 준법감시인 김지영 ▲ CRO 이상준

<멀티에셋자산운용>

▲ 신성장기업투자본부장 정의철 ▲ 부동산투자본부장 신재혁 ▲ 채권운용본부장 강승구

◇ 상무보 승진

<미래에셋증권>

▲ Global혁신본부 안병학 ▲ IPO3팀 조인직 ▲ 투자금융본부 김주섭 ▲ 부동산개발2팀 김미영 ▲ 투자개발1본부 김정수 ▲ Sage솔루션1본부 박원재 ▲ WM마케팅본부 한섭 ▲ 혁신추진단 김지숙 ▲ 컴플라이언스본부 신윤철 ▲ 채권솔루션본부 장윤영 ▲ 멀티운용본부 류원식 ▲ 뉴욕법인 류재홍

<미래에셋자산운용>

▲ 글로벌리서치본부장 박경륜 ▲ 멀티에셋리서치본부장 황영진 ▲ 글로벌ETF운용본부장 대행 안현수 ▲ 부동산운용본부장 이준섭 ▲ ETF채널마케팅본부장 김수한 ▲ 홍보실장 김범석

<미래에셋캐피탈>

▲ 바이오투자팀장 김한수 ▲ 투자금융본부장 김재홍

<와이케이디벨롭먼트>

▲ 세이지우드 총괄 이석숭

◇ 이사대우 승진

<미래에셋증권>

▲ 대체투자금융1팀 이홍석 ▲ 대체투자금융2팀 김현규 ▲ IPO1팀 김형석 ▲ 기업투자금융팀 곽태환 ▲ 투자금융2팀 조성룡 ▲ Sage솔루션2팀 김화중 ▲ 연금본부 최종진 ▲ 연금2부문RM2본부 박상준 ▲ 대체투자솔루션팀 조정익 ▲ DT추진팀 변진우 ▲ 디지털마케팅팀 김세중 ▲ WM상품마케팅팀 박치우 ▲ 홍보팀 엄호천 ▲ 전략팀 전성구 ▲ 대체투자심사1팀 정은석 ▲ 법무2팀 백상현 ▲ 계좌팀 사재식 ▲ 프로세스혁신본부 김영윤 ▲ 상품결제팀 양윤호 ▲ 글로벌기업분석팀 박연주 ▲ 글로벌기업분석팀 류제현 ▲ 채권솔루션팀 안현삼 ▲ 퀀트개발팀 Jonathan ▲ 구조화운용본부 David ▲ 파생Sales본부 원태준 ▲ Delta One Trading팀 김우찬 ▲ EquitySales2팀 주용석 ▲ PI운용본부 권영배 ▲ 뉴욕IB법인 정원재 ▲ 싱가포르법인 성준엽

<미래에셋자산운용>

▲ 주식운용2본부장 대행 문일권 ▲ 리서치1팀장 김정수 ▲ 크레딧전략1팀장 강호정 ▲ 글로벌운용본부장 대행 육진수 ▲ 글로벌리서치팀장 주종륜 ▲ TDF운용팀장 김정욱 ▲ EMP운용본부장 대행 이창헌 ▲ 인덱스운용본부장 대행 윤병호 ▲ ETF운용본부장 이정환 ▲ 해외부동산투자2본부장 대행 오현명 ▲ 국내개발1팀장 최진혁 ▲ REITs운용본부장 대행 박준태 ▲ PEF2본부장 배중규 ▲ 펀드마케팅팀장 이동훈 ▲ 글로벌ETF마케팅본부장 대행 김형우 ▲ 기업솔루션팀장 김민 ▲ 디지털마케팅본부장 박종관 ▲ 글로벌신사업추진2본부장 이성원 ▲ 글로벌마케팅본부장 Blair Abbott ▲ 혁신팀장 김현수 ▲ 재무실장 김성환 ▲ 홍보팀장 김승규 ▲ 법무1팀장 남궁태형 ▲ 컴플라이언스 본부장 김형민 ▲ 미국법인 Fixed Income Investment 윤호석

<멀티에셋자산운용>

▲ 글로벌대체투자2팀장 김태곤 ▲ 인프라운송팀장 전근수

<미래에셋캐피탈>

▲ 투자금융2팀장 조범진 ▲ 재무팀장 권영오

<미래에셋벤처투자>

▲ PE 본부 조호정

<미래에셋컨설팅>

▲ 디지털혁신본부장 권범규

미래에셋그룹 직책자 인사발령

미래에셋증권

<신임>

◇ 본부장

▲ 기업금융2본부장 송혁진 ▲ 투자개발2본부장 김덕일 ▲ 고객시스템본부장 사재식

◇ 팀장

▲ Global시너지팀 계경태 ▲ PF2본부PF2팀 홍석화 ▲ IPO1팀 하주선 ▲ 기업금융1본부IB2팀 장은석 ▲ 기업금융1본부IB3팀 강민제 ▲ 기업금융2본부IB1팀 조재호 ▲ 기업금융2본부IB3팀 정현호 ▲ 투자금융1팀 최아람 ▲ 투자금융2팀 조성룡 ▲ 투자금융3팀 홍은영 ▲ 투자개발1본부투자개발1팀 오경택 ▲ Sage솔루션1팀 백봉석 ▲ 연금1부문RM1본부영업1팀 신성호 ▲ 연금1부문RM1본부영업2팀 곽정윤 ▲ 연금1부문RM2본부영업1팀 정진성 ▲ 연금1부문RM2본부영업2팀 김민진 ▲ 연금2부문RM1본부영업1팀 안조홍 ▲ 연금2부문RM1본부영업2팀 송남용 ▲ 연금2부문RM2본부영업1팀 김수현 ▲ 연금2부문RM2본부영업2팀 백승환 ▲ 디지털신사업팀 최성용 ▲ 고객센터2 권민숙 ▲ 고객센터광주 문상희 ▲ 디지털고객케어센터 김신 ▲ m.Smart자산센터2 문치봉 ▲ 재무팀 박순국 ▲ 리스크관리팀 문건화 ▲ 기업금융심사1팀 신지원 ▲ 법무2팀 최명구 ▲ 금융소비자보호팀 김경호 ▲ 인프라관리팀 최종상 ▲ 계좌팀 배준환 ▲ 영업정보팀 이종욱 ▲ 신사업지원TF 이병철 ▲ Global FI Sales팀 이은우 ▲ 리테일채권솔루션팀 이동준 ▲ 구조화운용팀 이훈 ▲ 파생Sales팀 박현웅 ▲ 해외EquitySales팀 이경원 ▲ Delta One Trading팀 김우찬 ▲ 자산배분운용팀 김명진

◇ 지점장

▲ 갤러리아WM 이영 ▲ 마곡WM 이진영 ▲ 마포WM 이지연 ▲ 일산WM 김혜성 ▲ 부평WM 김수진 ▲ 송도WM 강병빈 ▲ 김해WM 박종환 ▲ 동래WM 송현호 ▲ 사하WM 하승균 ▲ 안동WM 최성오 ▲ 대치WM 이성민 ▲ 명일동WM 변상미 ▲ 투자센터광화문WM 최용호 ▲ 수지WM 이슬 ▲ 영통WM 서현수 ▲ 춘천WM 성기보 ▲ 투자센터광주WM 이경일 ▲ 군산WM 문세홍 ▲ 여수WM 김화영 ▲ 천안아산WM 홍수오

<전보>

◇ 본부장

▲ 기업금융1본부장 박현주 ▲ OCIO솔루션본부장 유승선

◇ 팀장

▲ Global혁신팀 김만제 ▲ IPO솔루션팀 김형석 ▲ 기업금융1본부IB1팀 박동복 ▲ 기업금융2본부IB2팀 곽태환 ▲ 투자개발1본부투자개발2팀 이우진 ▲ 투자개발2본부투자개발1팀 서원형 ▲ 투자개발2본부투자개발2팀 이경현 ▲ 투자개발2본부투자개발3팀 김대형 ▲ 연금컨설팅팀 김현욱 ▲ 멀티솔루션1팀 홍순만 ▲ 멀티솔루션3팀 김정호 ▲ UX Lab팀 전윤호 ▲ 디지털Biz팀 김홍록 ▲ 고객경험혁신TF 최윤혁 ▲ WM혁신팀 김영종 ▲ WM마케팅팀 박치우 ▲ Wrap솔루션팀 배대훈 ▲ 경영혁신팀 이정훈 ▲ 준법지원팀 기용우 ▲ 법무1팀 백상현 ▲ 프로세스혁신팀 명주훈 ▲ 프로세스솔루션팀 장민웅 ▲ 상품결제팀 노승진 ▲ 예탁결제팀 양윤호 ▲ 미디어콘텐츠제작팀 구본현 ▲ 종합금융운용팀 김의현 ▲ 감사팀 김연효

◇ 지점장

▲ 투자센터여의도WM 추민호 ▲ 투자센터서초WM 이성우 ▲ 강남역WM 홍성일 ▲ 부천WM 정우재 ▲ 투자센터부산WM 성영기 ▲ 투자센터창원WM 류향수 ▲ 울산WM 고재상 ▲ 경산WM 김동주 ▲ 북대구WM 하호철 ▲ 투자센터판교WM 정상윤 ▲ 테헤란밸리WM 송관훈 ▲ 투자센터잠실WM 박정욱 ▲ 명동WM 정찬우 ▲ 투자센터평촌WM 구본국 ▲ 분당WM 이정훈 ▲ 수원WM 최지선 ▲ 투자센터대전WM 김용우 ▲ 세종WM 김현수

미래에셋캐피탈

<신임>

◇ 본부장

▲ 신성장투자부문 바이오투자본부(신설) 본부장 김한수

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr