"이준석 퇴출" 도배된 국민의힘 홈페이지… 윤석열 지지자들 뿔났다

선대위 구성 놓고 윤 후보와 주도권 경쟁

'당원 소환제' 언급까지

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 홈페이지가 이준석 대표 비판 글로 도배되고 있다. 대선 선거대책위원회(선대위) 구성을 두고 이 대표와 윤석열 대선 후보가 갈등을 벌이는 모습이 나오자 일부 당원들이 불만을 표출하고 있는 것으로 보인다.

국민의힘 홈페이지 '할 말 있어요' 게시판에는 12일 기준으로 "자중해라 이준석", "사퇴해야한다", "당원소환하자" 등의 게시글이 수백개 올라왔다. 급속도로 늘어난 게시글 때문에 전날 오후 3시 국민의힘 홈페이지에 접속 장애까지 발생했다.

해당 게시글들을 살펴보면 당원들은 대체로 이 대표가 윤 후보 선대위 구성에 개입하지 말 것을 요구하고 있다. 선대위 구성과 관련해서는 윤 후보가 당헌당규상 당무 우선권을 갖고 있지만 이 대표가 지나친 개입을 하고 있다는 주장이다.

한 작성자는 "이준석 대표는 당의 화합에 노력하고 권력자 불법 부당 행위에 대해 투쟁하면서 야당의 울타리 역할을 하고 정권교체 역할을 해야한다"며 "본인 정치를 하고 있으면 어쩌냐"라고 남겼다.

다른 작성자는 "당대표란 사람이 어떻게 분란만 일으키냐"며 "특검 도입에 올인해야 할 대표가 뭐하는거냐"고 목소리를 높였다.

또 '당원소환제'를 제안하는 목소리도 나오고 있다. 국민의힘 당헌에 따르면 당원은 법령 및 당헌당규, 윤리강령을 위반하거나 당의 존립을 위태롭게 하는 해당행위를 한 당 대표 및 선출직 최고위원을 대상으로 소환을 요구할 수 있다. 당원 소환을 하기 위해서는 전체 책임당원 20% 이상, 각 시도당별 책임당원 10% 이상의 서명을 받아 당원 소환이 청구돼야 하며 당원소환투표를 거쳐야 한다. 당원소환투표에서는 전체 책임당원의 3분의 1 이상이 투표하고 과반 이상의 찬성표가 나와야 한다. 이 대표는 임기를 시작한 지 6개월이 지나지 않아 소환 청구 대상이 아니다.

앞서 청와대 국민청원에는 이 대표의 스마트폰을 뺏어달라는 청원이 올라오기도 했다.

지난 9일 국민청원 게시판에 글을 올린 청원인 A씨는 "한때 저도 이준석의 지지자였다. 이준석과 윤석열을 지지하기 위해 국민의힘 당원가입도 했다"며 "하지만 그는 우리를 배신했다. 당대표가 된 후 윤석열, 원희룡 등 유력 대선후보들에게 매일같이 키보드 배틀을 했다"고 주장했다.

한편 이 대표는 윤석열 전 검찰총장이 당 대선 후보로 선출된 지난 5일 전당대회 이후 탈당한 2030세대 규모가 수도권에서만 1000명을 넘어섰다고 밝히며 김재원 최고위원을 저격했다.

그는 지난 8일 "지난 주말 수도권에서만 1800명이 넘는 탈당이 있었고 탈당자 중 2030비율은 75%가 넘는다"며 "(윤석열 후보) 심기경호하는 것도 아니고 왜 방송 나가서 내용도 정확하게 모르면서 이상한 소리들을 하는지 모르겠다. 그렇게 2030을 조롱해서 얻고자 하는 정치적 이득은 무엇인가"라고 말했다.

