김은실·최윤경 광주대 교수, 국제 미용 경진대회 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 김은실·최윤경 뷰티미용학과 교수가 ‘2021 KO.B.E.A 국제미용경진대회 뷰티스트컴페스타’에서 각각 보건복지부장관상과 한국뷰티교류협회장상을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 수상은 한국뷰티교류협회가 주관하고 보건복지부, 고용노동부, 국제기능올림픽대회 한국위원회, 한국산업인력공단 등이 후원해 마련됐다.

김은실 광주대 뷰티미용학과장은 전국기능경기대회 메이크업심사위원과 광주광역시장배 미용예술경기대회 메이크업분과장, K-뷰처 미용콘테스트 심사위원, 민선5기 광주광역시 인수위원(문화분과) 등을 역임하며 인재 양성에 노력해왔다.

현재 한국인체미용예술학회 메이크업분과위원장을 비롯해 한국디자인문화학회 이사, 패션비즈니스학회 이사 등을 맡으며 활발히 활동 중이다.

최윤경 교수는 KASF국제미용기능경기대회 조직위원과 기능경기대회 피부미용심사위원, NCS전문위원, K-POP 뷰티엑스포 심사위원 등을 역임했다. 현재 대한피부미용학회 이사, 국제건강코디네이터협회 교육이사 등을 맡으며 후학양성에 힘쓰고 있다.

