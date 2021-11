머스크, 리비안 견제하나?…"대량생산·흑자달성이 관건"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 전기차 기업 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 테슬라의 대항마로 꼽히는 미국 스타트업 전기차 회사 리비안에 대해 대량 생산과 손익분기점 달성 여부가 '진정한 시험'이라고 말했다.

11일(현지시간) 머스크는 자신의 트위터를 통해 전날 나스닥에 상장한 리비안에 대해 "나는 그들(리비안)이 대량 생산에 이르고 손익분기점에 이르는 현금 흐름이 가능하길 바란다"며 "그것이 진정한 시험"이라고 밝혔다.

이어 "전기나 내연기관 모두 수백 개의 자동차 스타트업이 있지만, 지난 100년동안 미국에서 대량 생산과 긍정적인 현금 흐름을 모두 달성한 회사는 테슬라뿐"이라고 덧붙였다.

머스크는 지난달에도 트위터를 통해 리비안을 언급하며 "시제품은 생산 규모나 공급망과 비교해 사소한 것이며, 만약 그들이 이를 해결한다고 해도 다음 '악몽'은 긍정적인 대량 수익을 얻어야 하는 것"이라고 밝힌 바 있다.

지난 10일 나스닥에 상장한 리비안은 상장 첫날 공모가보다 30% 가까이 급등했고 다음 날도 20% 넘게 올라 이틀 만에 시가총액 1천억 달러(약 117조8000억원)를 넘어섰다. 이는 포드와 제너럴모터스(GM)를 모두 넘어선 수준으로 시가총액 기준으로 테슬라에 이어 미국 내 2번째로 큰 자동차 회사다.

2009년에 설립된 리비안은 전기차 제조 기술력을 인정받아 2019년부터 지금까지 아마존, 포드 등으로부터 약 105억 달러를 투자받았다. 리비안은 지난해부터 올해 상반기까지 약 20억 달러의 영업손실을 냈지만, 지난 9월 전기차 픽업트럭 R1T를 시장에 내놓으면서 수익화에 나섰고 다음 달 스포츠유틸리티차(SUV) R1S도 선보일 계획이다. 리비안은 향후 10년 동안 매년 최소 100만대 전기차를 생산한다는 목표를 갖고 있다.

