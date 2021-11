네이버 D2SF 확장 이전…기술 스타트업 투자·교류·협력 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 스타트업 양성조직 D2SF의 공간을 확장 이전하며 투자·교류·협력에 더 공격적으로 나선다.

12일 네이버에 따르면 D2SF는 기존 강남역 메리츠타워에서 인근 더에셋빌딩으로 확장 이전했다. 두 배 더 넓어진 새로운 공간은 ▲기술 개발에 몰입할 수 있는 프로젝트룸 ▲개발자들이 모이는 네트워크 공간 ▲기술 스타트업 협력의 장이 될 코워킹(coworking) 공간으로 구성돼 있다.

연내 완공 예정인 네이버의 제2사옥에도 기술 창업가들의 거점 공간을 마련할 계획이다. ‘콜라보레이터리(Collaboratory)’라는 콘셉트 아래 기술 스타트업과 네이버가 함께 실험하고 교류하는 테스트베드로 꾸밀 예정이다.

2015년 출범한 네이버 D2SF는 지금까지 79팀의 초기 기술 스타트업에 집중 투자해 네이버와의 교류 및 협력을 추진해왔다. 6년간 네이버 D2SF에 입주한 기술 스타트업은 총 82팀이다. 이들 모두 입주 당시에는 투자를 유치하지 않았거나 시드(Seed) 투자를 갓 유치한 초기 기술 창업팀이었다.

현재 이들 중 62%가 프리시리즈A(pre-A) 이상의 투자를 유치했으며 시리즈B 이상으로 성장한 스타트업은 31%에 달한다. 2017년 네이버가 인수한 인공지능(AI) 챗봇 모델링 스타트업 컴퍼니AI, 2020년 네이버웹툰에 인수된 비닷두(V.do) 등 6개 팀은 인수합병(M&A)까지 이뤄졌다.

양상환 네이버 D2SF 리더는 "네이버 D2SF에서 출발해 성장한 기술 창업가들과 함께 기술 스타트업 커뮤니티를 확장하는 한편 더욱 공격적으로 투자하고 시너지를 추진할 계획"이라고 말했다.

