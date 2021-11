모더나 관계자, 심근염 발생 위험 화이자 5배..."돌파감염은 적어"

남성 호르몬, mRNA 투여량 영향 가능성

[아시아경제 김서현 기자] 코로나19 모더나 백신을 맞은 남성에게서 심근염 발생 위험이 화이자보다 5배 높은 것으로 나타났다. 모더나 관계자 측은 아직 원인을 찾는 중이며 다만 돌파감염 사례는 더 적다고 주장했다.

11일(현지시간) 미국 CNBC에 따르면 폴 버튼 모더나 최고의학책임자(CMO)는 30세 미만 남성 사이에서 희귀 부작용인 심근염 발병 건수가 화이자-바이오엔테크 백신보다 모더나 백신이 높다고 밝혔다.

버튼 CMO가 인용한 프랑스의 통계에 따르면 12∼29세 남성 중 모더나 백신 접종자 10만 명당 13.3건의 심근염이 발생했다. 반면 화이자-바이오엔테크 백신은 10만 명당 2.7건으로 집계됐다.

유럽에서는 지난 7월부터 모더나 백신의 청소년 접종을 승인했지만, 핀란드와 스웨덴 등 북유럽 국가들의 경우 심근염 위험을 이유로 30세 이하 남성에 대한 접종을 중단한 상태다.

모더나 백신의 심근염 위험이 상대적으로 더 높은 것과 관련해서는 테스토스테론과 같은 호르몬이 원인일 가능성이 일각에서 제기됐다. 또 모더나 백신이 화이자-바이오엔테크 백신보다 메신저리보핵산(mRNA) 양이 많다는 점도 원인 중 하나로 지목된다.

한편 버튼 CMO는 최초 접종 때보다 용량을 절반으로 줄인 부스터샷 접종자 가운데 심근염이 발생한 사례는 아직 한 건도 없었다며, 회사 측이 앞으로도 계속 관찰할 계획이라고 전했다.

또 그는 미 질병통제예방센터(CDC)의 통계를 인용해 모더나 백신 접종자의 코로나19 돌파감염 비율이 화이자-바이오엔테크나 존슨앤드존슨의 자회사 얀센보다 낮은 것으로 나타났다고 강조했다.

모더나는 아프리카연합(AU)에 코로나19 백신을 도스(1회 접종분)당 7달러에 팔기로 했다고 밝혔다. 이는 모더나 경영진이 과거 제시한 25∼37달러의 가격대보다 크게 낮아진 금액이다. 블룸버그통신에 따르면 얀센은 AU에 도스당 10달러에, 화이자-바이오엔테크는 이보다 약간 더 낮은 금액에 각각 백신을 아프리카로 수출하고 있다.

