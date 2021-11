[아시아경제 지연진 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 6,500 등락률 +3.06% 거래량 992,201 전일가 212,500 2021.11.12 10:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등셀트리온 '렉키로나', 유럽 내 사용 승인권고 획득유럽의약품청, 셀트리온 코로나19 항체치료제 승인 권고 close 은 유럽의약품청 산한 약품사용자문위원회(CHMP)가 자사의 코로나19 치료제(CT-P59)의 판매 승인을 권고했다고 12일 공시했다.

