서울문화재단, '서울예술교육 라운드테이블' 온라인 개최

[아시아경제 임철영 기자] 서울문화재단이 예술교육 전문가와 함께 동시대의 이슈를 돌아보고 공유하는 '2021 서울예술교육 라운드테이블'을 오는 17일부터 12월 10일까지 총 6회에 걸쳐 온라인으로 개최한다고 12일 밝혔다.

'2021 서울예술교육 라운드테이블'은 예술교육의 향유 대상에 따라 예술교육이 지향하는 방향성을 공유하고 예술교육실천가와 함께 동시대의 관점에서 예술교육 공간과 아카이브를 공유하는 등 다양한 주제를 구성했다.

프로그램은 총 6회로 ▲유아예술 콜로키움(11월17일) ▲생애전환문화예술학교 성과 공유회(11월24일) ▲TA 월간 웨비나(11월25일) ▲지역예술교육TA 성과 공유회(11월26일) ▲지역문화예술교육 콜로키움(12월8일) ▲예술교육공간 라운드테이블(12월10일) 등이 펼쳐진다.

예술교육에 관심 있는 누구나 서울문화재단 공식 유튜브 채널인 ‘스팍TV’를 통해 실시간으로 참여할 수 있다. 이창기 대표이사는 "'2021 서울예술교육 라운드테이블'은 올 한해 진행된 예술교육 현장의 다양한 사례를 공유하는 자리”라며 “예술교육을 둘러싼 동시대 이슈를 현장의 감각으로 조망하는 이번 행사에 서울시민의 많은 참여 바란다”라고 말했다.

