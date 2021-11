하이브, 신규 레이블 'ADOR' 설립…"내년 걸그룹 론칭"

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브가 신규 레이블 ‘ADOR'(All Doors One Room·어도어)'를 설립한다고 12일 밝혔다.

하이브는 2019년 CJ ENM과 함께 빌리프랩을 공동 설립한 이래 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트, KOZ 등 경쟁력 있는 레이블들을 인수하며 아티스트 지식재산권(IP) 확장을 추구해왔다. 이번 신규 레이블 설립은 공동설립이나 인수의 방식이 아닌, 하이브 멀티 레이블 체제 하에서 독자 레이블이 설립되는 최초 사례다.

어도어 대표이사는 민희진 CBO(Chief Brand Officer)가 맡는다. 민희진 대표이사는 ‘콘셉트’라는 키워드를 엔터테인먼트 업계의 수면 위로 끌어올려 가치를 재정립하고 확산해 시장의 흐름을 바꾼 선구자라는 평가를 받아왔다. 과거 소녀시대를 시작으로 새로운 걸그룹 시대를 열고 샤이니, 엑소 등 혁신적인 아티스트 브랜딩을 제시한 바 있다. 하이브 멀티 레이블 체제 하의 독립 레이블로서 기존 레이블에서 시도되지 않은 차별화된 사업들을 전개해나갈 예정이다.

민희진 대표이사는 "신규 레이블 론칭을 통해 음악산업에 또 한 번 변화를 일으킬 준비를 마쳤다"면서 "새로운 도전에 대한 두려움 없이 어도어만의 철학을 보여줄 수 있는 아티스트IP와 콘텐츠들을 선보여나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

어도어는 2022년 데뷔 목표로 레이블만의 철학과 색깔을 담은 신인 걸그룹을 선보일 계획이다. 그동안 ‘민희진 걸그룹’으로 회자되며 기대감을 모아온 팀으로 2019년 ‘플러스 글로벌 오디션’을 통해 선발된 멤버들을 중심으로 기획될 예정이다. 민희진 대표가 전체 제작과정을 총괄한다.

