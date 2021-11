정용진, "재수없다" SNS 악플에… "왜?" 쿨한 대응 화제

[아시아경제 나예은 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 한 누리꾼으로부터 "재수 없다"는 악플을 받았지만 쿨한 대응을 해 화제다.

지난 10일 정 부회장은 자신의 인스타그램에 "부쳐스컷 본점에 가면 진짜 미국식 '남의살'을 먹을 수 있다. 나는 이제 남의살은 무조건 부쳐스컷이다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 정 부회장이 고기를 먹고 있는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 멋쩍은 듯 카메라를 바라보기도 했다.

이후 해당 게시글에 한 누리꾼은 "재섭(재수 없다)"이라는 댓글을 달았다.

이에 정 부회장은 "왜?"라고 물었고, 네티즌은 "사진의 시퀀스가 이상하다. 첫 사진이 느끼하다"고 답했다.

악플에 쿨하게 대응한 정 부회장의 태도를 본 누리꾼들은 "정용진 유쾌하다", "쿨한 사람이다", "댓글 읽다가 나조차도 웃게 되었다", "항상 소통잘해줘서 좋다" 등의 반응을 보였다.

한편 정 부회장은 SNS 소통을 즐기는 대표적인 재계 총수다. 그는 직접 요리를 하거나 골프를 치는 등의 사진을 올리며 일상을 가감없이 보여주고 있다.

