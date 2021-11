[아시아경제 이관주 기자] 배우 김부선씨가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 다음 재판이 이 후보 측 요청에 따라 내년으로 미뤄졌다.

10일 법조계에 따르면 서울동부지법은 이 후보 측이 앞서 8일 제출한 기일변경 신청서를 받아들여 이날 예정됐던 변론기일을 내년 1월 5일로 연기했다.

김씨는 2018년 이 후보를 상대로 3억원 규모의 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송을 제기한 바 있다.

