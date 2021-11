김해시, 요소수 부족 비상대책회의열어 '대응책' 마련

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 10일 재난상황실에서 김석기 부시장 주재로 요소수 부족 사태 대응책 마련을 위한 비상대책 회의를 개최했다.

시는 주유소 180개소 등 요소수 다량 판매처의 요소수 매점매석행위를 금지하고 화물차 등에 대한 요소수 공급에 적극적인 협조를 요청하기로 했다.

김해시 관내 요소수 사용차량은 등록 경유차의 45%인 약 5만1476대이며 이중 중?대형 화물차는 1885대, 시내버스 120대, 공공용 차량은 269대로 파악하고 있다.

시내버스 221대 중 요소수를 사용하는 120대는 배차간격을 조절해 요소수 차량 운행 중단 시기를 지연시키고 요소수 소진 시에는 요소수를 사용하지 않는 차량 101대를 최대한 활용해 운행하도록 할 계획이다.

시내버스와 청소차량은 요소수를 최대한 확보해 차질 없이 운행하도록 하고 만일 요소수 부족이 장기화 될 때는 단계별로 대책을 수립해 시행할 예정이다.

김석기 부시장은 "중앙정부에서도 수급대책 마련에 나서고 있는 만큼 사재기 단속 등 정부 정책에 적극적으로 협조하면서 시 차원에서 할 수 있는 대응계획을 마련하고 실행하여 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr