최대 위기 페이스북, 정치 타깃 광고 안한다

[아시아경제 조유진 기자] 내부 고발과 독과점 규제로 창사 이래 최대 위기에 직면한 페이스북이 정치 문제와 관련한 타깃 광고를 중단하기로 했다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 페이스북 모회사 메타는 내년 1월19일부터 정치, 인종, 종교, 건강, 성적 지향 등 민감한 주제를 기준으로 한 맞춤형 타깃 광고를 없애기로 했다.

이는 개인의 정치적 선호도에 따라 차별적으로 광고를 노출하거나 키워드를 지정해 광고하는 것이 불가능해진다는 의미로, 정치 광고가 전면 금지되는 것은 아니다.

페이스북은 이날 블로그 포스트를 통해 "맞춤형 광고가 일부 사용자들의 부정적인 경험으로 이어질 수 있는 방식으로 사용될 수 있다는 것을 알게 됐다"며 이번 조치의 배경을 설명했다.

그러면서 이번 조치가 페이스북이 수익을 내는 방식을 크게 위협하지는 않을 것이라고 덧붙였다.

WSJ은 연간 매출 860억달러(지난해 말 기준)의 대부분을 온라인 광고(842억원)로 벌어 들이는 페이스북으로서는 이번 결정이 쉽지 않았을 것이라면서도 이번 결정이 페이스북이라는 플랫폼의 가치에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 전했다.

페이스북은 그동안 논란의 중심이 된 정치 광고에 방관적인 입장을 보여 비판을 받아왔다. 페이스북 외에도 많은 플랫폼 기업들이 개인 맞춤형 마케팅을 통해 돈을 벌고 이를 통해 부정적 사회현상을 양산한다며 비판의 중심에 섰다.

이에 구글은 사용자 관심사를 기반으로 정치 광고를 타깃화 해 노출하는 검색 서비스를 전세계에서 중단했고, 트위터도 정치 광고를 전면 금지했다.

페이스북은 지난 2016년 미 대선 정국에서 영국 정치 컨설팅 업체 케임브리지 애널리티카(CA)가 정치 광고를 위해 페이스북 이용자 8700만명의 데이터를 수집, 이용한 것이 드러나면서 크게 곤욕을 치룬 바 있다.

당시 CA의 개인정보 수집 사실을 발견하고도 이를 당국에 신고하지 않은 것은 '타깃형 광고 매출' 때문이라며 페이스북을 향해 비판과 내부 고발이 이어지기도 했다.

