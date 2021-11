수능 예비소집 17일…확진·격리자는 수험표 대리수령 가능

예비소집일에 수험표 수령·시험장 위치 확인해야

격리나 확진 통보 받으면 교육청에 반드시 알려야

3면 칸막이 점심시간만 설치, 2교시 종료 후 배부

4교시 선택한 과목 순서대로, 해당 과목 문제지만 올려둬야

[아시아경제 한진주 기자] 대학수학능력시험에 응시하는 수험생들은 하루 전날인 17일 예비소집일에 참석해 수험표를 수령해야 한다. 자가격리나 확진자인 수험생의 경우 직계가족 등을 통해 수험표 대리수령이 가능하다.

10일 교육부는 2022학년도 수능에 응시하는 수험생이 반드시 알아야 하는 유의사항을 각 시도교육청에 안내했다. 수험생은 코로나19 예방을 위한 방역수칙을 포함해 시험 응시를 위해 유의사항을 필수적으로 숙지해야한다.

교육부는 "4일부터 17일까지 수능 특별방역기간을 운영하고 각종 시설에 대한 정부 당국의 방역점검이 이뤄지는 만큼 수험생은 친구와의 소모임이나 다중이용시설 출입을 자제하는 등 외부접촉을 최소화해야 한다"고 말했다.

수능 전날인 17일은 수험생 예비소집일로, 수험표를 수령하고 시험장의 위치와 각종 안내 사항을 최종 확인하는 날이다. 수능 당일 혼란을 방지하기 위해 예비소집에 꼭 참석해야 한다. 자가격리나 확진된 수험생은 직계가족이나 관계를 증명할 수 있는 담임교사나 친인척 등을 통해 수험표 대리 수령이 가능하다.

수험표를 분실했을 때는 응시원서와 동일한 사진 1장을 가지고 시험 당일 오전 7시30분까지 시험장의 시험관리본부에 신고하면 재발급 받을 수 있다.

올해도 작년과 동일하게 일반, 자가격리, 확진 등 수험생 유형별로 시험장을 운영한다. 일반 수험생은 일반시험실, 유증상자는 일반시험장의 별도시험실, 자가격리자는 별도시험장, 확진자는 병원이나 생활치료센터에서 시험을 치른다.

이를 위해 수능 전 격리나 확진 통보를 받은 수험생은 즉시 보건소에 수능 지원자임을 밝히고 관할 교육청에 전화해 확진·격리 사실과 수능 응시 여부, 연락처 , 자차 이동 가능 여부(격리자) 등을 신고해야 한다.

수능 당일은 오전 6시30분부터 시험장 출입이 가능하고, 오전 8시10분까지 시험실 입실을 완료해야 한다. 수험생이 특정 시간대에 몰릴 수 있고 모든 수험생에 대해 입실 전 체온 측정, 증상 확인 등이 이뤄지므로 입실 시간보다 여유 있게 시험장에 도착하는 것이 좋다.

모든 수험생은 마스크를 착용해야 하며, 마스크는 각 시험장 유형별 기준에 맞게 착용해야 한다. KF94 동급 이상의 마스크 착용을 권장하며, 별도 시험장에서 응시하는 자가격리 수험생의 경우에는 반드시 KF94 동급 이상의 마스크를 착용해야 한다.

칸막이는 점심시간에만 설치되고, 2교시 종료 후 수험생에게 배부된다. 수험생은 칸막이를 책상에 직접 설치한 후 개인 도시락으로 자리를 벗어나지 않은 상태에서 식사를 하고, 식사 후에는 설치한 칸막이를 접어서 반납한다.

부정행위를 한 경우에는 시험이 무효 처리된다. ‘시험장 반입 금지 물품’과 ‘시험 중 휴대 가능 물품’, ‘시험 중 휴대 가능 물품 외 물품’ 등 물품 소지 관련 규정을 숙지해야 한다. 모든 전자기기는 시험장 반입 금지 물품이고, 시험장에 반입한 경우 1교시 시작 전에 반드시 제출해야 한다. 참고서나 교과서 등은 ‘시험 중 휴대 가능 물품 외 물품’으로서 쉬는 시간에 휴대가 가능하나 시험 시간 중에는 휴대가 금지된다.

4교시 탐구 영역 시간에는 수험생이 부정행위로 적발되는 사례가 가장 많다.부정행위 방지를 위해 수험생 본인이 선택한 과목을 순서대로 응시하고 해당 선택 과목의 문제지만 올려두고 풀어야 한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr