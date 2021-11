광주 광산구, 반려인·반려동물 나들이 행사 개최

13일 오전 11시부터…행동교정 상담소 운영 등 프로그램 다채

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 반려인과 반려동물이 함께 나들이를 할 수 있는 행사가 광주광역시 광산구에서 개최된다.

광산구는 본량동 폐교를 리모델링한 더하기센터에서 오는 13일 오전 11시부터 ‘반려동물과 함께 하는 가을나들이’ 행사를 개최한다고 10일 밝혔다.

살랑가협동조합과 함께 진행하는 이번 행사에서는 수공예로 만든 반려동물 용품 마켓과 반려동물 컵케이크, 스프레이 만들기, 반려동물과 함께하는 동화구연, ‘간신 두 손 가득’ 등 이벤트, 반려동물 야외카페, 일러스트 전시회 등이 열린다.

특히, 수공예인들이 만든 반려동물 용품은 기성제품에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 것이어서 반려동물을 위한 세상에 단 하나뿐인 선물로 적격이다.

또 사단법인 광주시동물보호협회 ‘위드’는 유기동물 입양 안내소 등 유기동물 캠페인을, 도란반려견행동교정센터는 반려동물 행동교정 상담소를 운영한다.

본량동 농민들로 구성된 더하기지구운영협의회는 로컬음료체험, 시골김밥과 전 부치기 등 음식체험을 진행한다.

홍기은 더하기지구운영협의회장은 “이번 첫 행사를 통해 앞으로 반려동물과 반려인들이 함께 즐길 수 있는 문화행사를 구상하겠다”고 말했다.

한편, 이번 행사는 코로나19 방역지침에 따라 행사장 안 인원을 100명으로 제한하고 음식물 섭취는 금지된다.

반려견은 목줄을 의무적으로 착용해야 하고, 예민한 반려견의 경우 입마개를 착용해야 한다.

