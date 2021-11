할리스, 이종현 신임 대표 취임

[아시아경제 문혜원 기자]케이지할리스에프앤비는 이종현 신임 대표이사가 취임했다고 10일 밝혔다.

할리스는 이 대표가 시장에 대한 전략적인 안목과 마케팅 역량을 바탕으로 할리스의 대내외적 성장을 이끌 최적임자로 판단돼 대표로 선임했다고 밝혔다.

할리스에 따르면 이 대표는 KG그룹에서 다년간 브랜드 전략과 다양한 M&A 프로젝트를 수행하며 성공적인 기업 인수합병을 이끌었다. 지난해 케이지할리스에프앤비에서 최고 재무책임자를 역임했다.

이 대표는 KG그룹 가족사이자 동종 외식업계인 KFC에서 CFO(재무 책임자)와 CMO(마케팅 책임자)를 동시에 역임하며 KG그룹 인수 후 KFC 기업가치 개선에 크게 기여했다. 특히 2019년 KFC가 한정 출시해 선풍적인 인기를 끌었던 ‘닭껍질튀김’ 개발의 선봉장 역할을 맡아 마케팅 역량도 높은 평가를 받았다.

이 대표는 “단기간의 정성적 확장보다는 내실 있게 성장하는 브랜드 전략을 가져가고자 한다. 매장 수가 가장 많은 브랜드가 아닌 ‘폐점률 낮은 브랜드’가 되는 것이 목표”라며 “디저트, 델리 메뉴를 강화하고 소비자 라이프스타일을 분석한 차별화된 굿즈 개발에 주력하며 소비자들이 일상에서 할리스를 경험하는 기회를 높이고 있다”고 말했다.

이 대표는 2024년 말까지 수평·수직적으로 사업 영역을 키워 케이지할리스에프앤비의 IPO를 목표로 하고 있다.

