CJ대한통운 ESG경영, 동북아 컨퍼런스서 성공 사례로 소개

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 오는 11일 아시아 최대 사회혁신기관 네트워크인 AVPN 동북아시아 써밋에서 민·관·학이 함께한 패널 토론 세션에 참여해 ESG(환경·사회·지배구조)가치 실현의 성공 사례를 발표한다고 10일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 동북아시아 지역 ESG 분야 리더, 실무자들이 모여 모범 사례와 인사이트를 공유하는 자리로 이날부터 3일 간 온라인 생중계로 진행된다.

이번 써밋 행사는 AVPN 나이나 슈바왈 바트라 의장 겸 대표, 웬디 청 무디스 인베스터스 서비스 아시아태평양 대표, 레베카 미쿨라 라이트 기후변화에 관한 아시아 투자자 그룹 국장, 유진 첸 대만 지속가능한 에너지 연구소 의장 등이 환영사 및 토론 연사로 참여한다.

CJ대한통운이 발표하는 ‘컬렉티브 임팩트’는 사회문제 해결을 위해 다양한 이해관계자와 협력하는 방식으로 회사의 ‘탄소ZERO 솔루션’이 대표 사례로 소개될 예정이다.

탄소ZERO 솔루션은 고객사, 소셜벤처 등 이해관계자와의 협력을 통해 공급망 내에서 발생하는 폐플라스틱을 업사이클링하고 실질적인 탄소 저감을 이루는 친환경 ESG 활동이다. 대표적인 사업으로는 폐페트병 업사이클링 유니폼 제작, 폐플라스틱 재생 파렛트 상용화, 1회용 플라스틱컵을 회수하는 순환물류 시스템 구축 등이 꼽힌다.

CJ대한통운 관계자는 “이번 컨퍼런스는 ESG 가치 실현을 위한 당사의 활동과 경험을 국내 뿐아니라 동북아 지역에서 활동하는 리더들과 공유하는 계기가 될 것으로 보인다”고 말했다.

