與 "尹 배우자 김건희씨, 수원여대·국민대 이력서도 허위기재"

권인숙 "김씨, 고의·반복적으로 거짓된 삶 살아...단순 실수 아닌 명백한 범죄행위"

[아시아경제 윤슬기 기자] 권인숙 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨가 2007년 수원여대 겸임교원 임용 당시 제출한 이력서 경력사항도 허위 기재를 했다고 주장했다.

권 의원은 9일 국회 교육위원회 전체회의에서 교육부를 통해 받은 김씨의 대학 임용 서류를 분석한 결과, 이력서 경력사항에 '영락여고 미술강사'를 '영락여고 미술교사(정교사)'로 기재했다고 밝혔다.

또 2014년 국민대 겸임교수 임용 당시 제출한 이력서 경력사항에 '한국폴리텍1대학 강서캠퍼스 시간강사·산학겸임교원'을 '부교수(겸임)'로 허위 기재했고, 학력사항에 '서울대 경영전문대학원 경영전문석사'를 '서울대 경영학과 석사'로 기재한 것이 추가로 확인됐다고 말했다.

권 의원은 "서일대, 한림성심대, 안양대에 이어 수원여대와 국민대 이력서에도 허위 이력 의혹이 추가로 나온 것"이라며 "김씨는 고의적이고 반복적으로 거짓된 삶을 살아왔다. 단순 실수가 아니라 명백한 범죄행위"라고 지적했다.

그러면서 권 의원은 "교육부가 신속하고 적극적인 조사를 해야한다"라고 강조했다.

같은 당 안민석 의원은 김씨와 도이치모터스, 국민대를 묶어 '깐부'(같은 편)라고 비판했다. 안 의원은 "도이치모터스는 2010년에 김씨가 주가조작에 연루됐다는 의혹을 받고 있고, 2014년 김씨는 국민대에서 겸임교수가 됐다"라며 "몇 년 후에 국민대가 도이치모터스에 투자를 한다"라고 말했다.

이어 "도이치모터스와 국민대, 김씨가 깐부라는 것을 밝혀내는 것이 (교육부의 국민대) 특정감사 핵심"이라고 주장했다.

이에 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 "감사를 나가서 사실관계를 확인하도록 했으니까 (의혹을) 확인한 뒤에 결과를 말씀드리겠다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr