[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티는 오뚜기와 협업해 ‘멜팅 참깨 라떼’를 출시했다고 9일 밝혔다.

신메뉴는 통참깨 100% 참기름과 미숫가루가 더해져 더욱 고소하고 달콤해진 멜팅 라떼다. 달달한 미숫가루 베이스에 오뚜기 참기름을 더해 고소한 맛을 업그레이드 했다. 여기에 달콤하고 쫀득한 식감의 크림을 위에 얹어 색다른 조합을 즐길 수 있다.

멜팅 참깨 라떼는 가을 시즌 메뉴인 멜팅 시리즈의 연장선에 있는 메뉴로, 시원한 음료와 따뜻한 음료 모두 주문 가능하다. 멜팅 특유의 꾸덕꾸덕한 질감을 즐길 수 있으며, 곡물과 참기름의 고소한 맛이 더해져 할매니얼 입맛의 소비자들에게도 인기를 끌 것으로 예상된다.

더벤티는 신메뉴 출시를 기념해 한 달 간 협업 기념 컵홀더에 음료를 제공한다. 멜팅 참깨 라떼는 시즌 한정 메뉴로 다음 달까지 전국 800여개 더벤티 매장에서 만나볼 수 있다.

