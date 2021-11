[특징주]진성티이씨 등 건설기계 테마 급등…미국 인프라부양안 수혜

[아시아경제 이선애 기자] 미국 인프라부양안 확정에 따른 기대감으로 건설기계 테마가 급등세다.

지난 주말 조 바이든 대통령이 강력하게 추진해온 1조2000억달러(약 1424조원) 규모의 인프라 예산법안이 미국 하원을 통과했다. 이번 예산안은 도로, 교통, 항만, 철도, 공항에 대한 투자와 수소, CCUS(탄소 포집 및 활용·저장 기술), 송전망 등이 포함된다.

유진투자증권은 '미국 인프라부양안 확정 직접 수혜주'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행했고, 목표주가 1만8000원을 내놓았다.

한병화 유진투자증권 연구원은 "전통 인프라 확대와 기후변화를 대응하기 위한 에너지전환 인프라는 모두 건설기계의 수요를 필요로 한다"면서 "지역별 건설기계의 확충이 일어날 것"이라고 전망했다. 이어 "주요 국가들의 부양안과 상품가격의 고공 행진이 건설기계 수요에 긍정적일 것으로 판단된다"면서 "진성티이씨는 이에 대비하기 위해 동남아시아와 미국에 신증설을 준비 중"이라고 덧붙였다.

한편 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,050 등락률 +2.55% 거래량 60,251 전일가 41,100 2021.11.09 10:06 장중(20분지연) 관련기사 현대두산인프라코어·현대건설기계, 국제건설기계전서 첨단기술 선봬현대건설기계, 러시아·인니서 초대형 굴착기 42대 수주현대重지주, 3Q 영업익 3018억원…전년比 199%↑(상보) close 는 장 초반 4만2750원까지 올랐고, 이 시각 현재 3.77% 오른 4만2650원에 거래중이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr