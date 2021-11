전국 11·12월 숙박상품 특가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 문화체육관광부와 한국관광공사 주관 '대한민국 숙박대전 전국편 1부(이하 숙박대전)'를 시작한다고 9일 밝혔다. 최대 3만원 쿠폰과 함께 추가 15% 카드사 할인을 마련했다.

이번 숙박대전 전국편은 내달 23일까지 진행되며 인기 여행지인 제주도를 포함한 전국 숙박상품을 특가 판매한다. 이날 오전 10시부터 지급되는 숙박대전 할인권은 1인당 1회 선착순으로 발급받을 수 있다. 7만원 이하 숙박상품은 2만원의 할인쿠폰을, 7만원 초과 상품은 3만원 쿠폰을 사용해 합리적인 가격에 예약할 수 있다. 투숙 가능기간은 행사기간과 동일하게 내달 23일까지다.

티몬에서만 누릴 수 있는 추가 할인혜택도 주어진다. 10만원 이상의 숙박상품을 국민·우리카드로 결제 시 최대 15%까지 추가 할인을 받을 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr