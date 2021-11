[아시아경제 최대열 기자] 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 68,600 전일대비 800 등락률 -1.15% 거래량 20,645 전일가 69,400 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [인사] 현대백화점그룹현대백화점그룹 7개 상장사, ESG 평가서 '통합 A' 등급 획득현대홈쇼핑, 저소득층 육아맘·여성 청소년에 2억원 지원 close 은 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 274억400만원으로 지난해 같은 기간에 비해 29.3% 줄었다고 8일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr