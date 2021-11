인터컨티넨탈 서울 코엑스, 어린이용 에듀테인먼트 패키지 출시

유·아동 과학 홈스쿨링 서비스 '키돕'과 협업

가족 조식 혜택 포함한 키즈 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 호캉스를 즐기면서 자녀 교육에도 도움을 줄 수 있는 '에듀테인먼트(Education+Entertainment)형 패키지'를 선보인다고 8일 밝혔다. 유·아동 과학 홈스쿨링 서비스 전문 브랜드 '키돕'과 협업해 '과학놀이터 패키지'를 이날부터 겨울방학 기간인 내년 1월 말까지 판매한다.

객실 1박과, 아이들이 놀면서 과학을 배울 수 있는 키돕 에듀테인먼트 키트를 제공해 호텔 또는 가정에서 과학체험을 할 수 있다. 온 가족이 함께 뷔페 레스토랑에서 조식을 즐길 수 있도록 성인 2인, 어린이 1인(만 12세 미만) 조식 혜택도 제공한다.

패키지 선물로 제공되는 키돕 에듀테인먼트 키트는 현재 우리 생활에 많은 영향을 주는 바이러스와 관련된 물품을 어린이가 직접 만들어보며 학습할 수 있게 구성된 상품이다. 마스크줄, 손소독제, 바이러스 모형, 손 씻기 실험까지 총 4가지 키트로 재밌게 놀면서 바이러스에 대해 공부할 수 있다. 11월 투숙객 한정으로 선인장 가드닝 키트와 피규어로 구성된 인터컨티넨탈 블록 가드닝 키트도 추가 증정한다.

아이들과 함께 하는 호캉스에 빼놓을 수 없는 실내 수영장 무료 이용 혜택도 포함된다. 25m 길이의 실내 수영장을 이용하면서 완연한 가을 풍경의 봉은사 전경이 펼쳐지는 야외 데크에서 쉴 수 있다.

