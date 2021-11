조선 팰리스, '스파, 로맨틱 이스케이프' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 최상급 호텔 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'은 오는 15일부터 내년 2월28일까지 '스파, 로맨틱 이스케이프' 패키지를 선보인다고 8일 밝혔다.

호텔 측은 '스파, 로맨틱 이스케이프' 패키지가 조선 팰리스에서 맞이하는 첫 겨울을 기념하며 호캉스와 럭셔리 스파 프로그램을 경험할 수 있도록 기획됐다고 말했다.

패키지엔 서울 파노라마 시티뷰를 조망할 수 있는 객실과, 조선 팰리스와 동일한 센터필드 웨스트 타워에 위치한 '더 트리니티 스파 강남점'에서 이용 가능한 2인 스파 이용 혜택이 포함된다. 두피 집중 케어 프로그램인 '하모니 브레인 케어'와 어깨, 등을 집중적으로 관리 받을 수 있는 '하모니 백 & 숄더;, 하체 붓기 및 피로 개선에 효과적인 '하모니 레그 케어' 3종 중 한 가지를 선택해 이용할 수 있다.

해당 패키지는 이날부터 예약 가능하다. 조선 팰리스 관계자는 "최근 안전한 환경에서의 프라이빗 스파 수요가 늘면서 이번 패키지를 기획했다"며 "럭셔리 스파, 수영장, 피트니스 등 호텔 안에서 누릴 수 있는 다양한 혜택을 경험하며 특별한 연말 호캉스를 즐겨보길 바란다"고 말했다.

