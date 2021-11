[e공시 눈에 띄네]코스피-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 삼부토건=운영자금 조달을 위해 200억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시. 표면이자율 3%, 만기이자율 4% 수준.

◆ SK가스=3분기 영업이익으로 355억원을 기록해 전년동기대비 29% 줄었다고 공시. 매출액은 89% 성장한 1조8098억원, 순이익은 0.8% 늘어난 721억원을 기록.

◆ LX인터내셔널=해외법인 2곳이 Mizuho Bank 등 6개사로부터 차입한 1358억원에 대해 채무보증을 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 7.72%에 해당.

◆ HDC=3분기 영업이익으로 834억원을 기록해 전년동기대비 47.8% 감소했다고 공시. 매출액은 10% 증가한 1조2145억원, 순이익은 714억원으로 흑자전환.

◆ 휴켐스=3분기 영업이익으로 183억원을 기록해 전년동기대비 5.6% 성장했다고 공시, 매출액은 67.4% 늘어난 2297억원, 순이익은 154억원으로 15.7% 증가.

◆ 삼성증권=3분기 영업이익 3626억원을 기록해 전년동기대비 14% 늘었다고 공시. 매출액은 60% 성장한 2조5557억원, 순이익은 2682억원으로 14% 증가.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr