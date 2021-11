소방공무원노조 강원본부 속초지부 출범

5일 오전 10시 속초소방서 대회의실에서 ‘전국소방안전공무원노동조합(이하 ’소방공무원노조‘) 강원본부 속초지부 출범식’ 개최

전국소방안전공무원노동조합(이하 ’소방공무원노조‘) 강원본부 속초지부 출범식이 5일 오전 10시 속초소방서 대회의실에서 개최됐다.

이날 홍순탁 소방공무원노조 위원장, 우남철 소방공무원노조 강원본부 위원장, 이상진 한국노총 조직확대본부장, 이호범 강원도청 공무원노동조합장 등 많은 내빈이 코로나19 방역 수칙을 준수한 채 참석, 소방공무원노조 강원본부 속초지부 출범식을 축하했다.

현재 강원본부의 대표 추진 사업은 ▲구급대원 법,제도적 방어권 시설 ▲ 순직,공상자 예우 강화에 따른 공상 추정법 제정 ▲ 자동화재 속보설비 화재신고에 따른 출동 체계 개편 ▲ 119안전수당 신설 ▲ 구조 구급활동 수당 인상 ▲야간 출동간식비 현실화 ▲ 근무일과표 개선 등 불합리한 소방제도 개선을 통해 직원들의 근무환경을 개선시키고자 노력중이다.

최창옥 속초지부 초대 지부장은 환영사를 통해 “우리 한국노총 소방공무원노조에서는 다른 노조와는 다른 방식으로 그동안 풀지 못했던 소방의 여러 현안들에 대해 수시·정기적으로 국회의원들과 함께 논의하여 현안해결 및 입법화를 통해 개선 해 나갈 것"이라며 “오랜 기간 관행처럼 이어져 온 모순된 제도들을 개선하거나 폐지를 요구, 소방공무원의 처우개선은 물론, 국민께 안전을 선사하겠다”고 포부를 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr