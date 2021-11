빕스 “스테이크 주문시 랍스터 무료”

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 빕스는 ‘위드 코로나(단계적 일상 회복)’ 시행에 발맞춰 매장 방문 고객들을 위한 풍성한 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.

빕스는 오는 8일부터 행사 스테이크 주문 시 ‘그릴드 치즈 랍스터’와 크랜베리 쳐트니 소스를 올린 ‘브리치즈구이’를 무료로 제공하는 프로모션을 진행한다.

250도까지 달군 황금색 유기 접시(놋접시)에 스테이크를 올려 마지막 한 점까지 온도를 유지하며 최상의 맛을 즐길 수 있는 ‘골든 프리미어 스테이크’ 주문 시 랍스터 한 마리를 제공한다. 스모키 얌스톤 스테이크와 사이드 메뉴를 참나무 연기가 피어나는 우드박스로 덮어 훈연한 ‘스모크 우드박스 스테이크’ 주문 시에는 랍스터 반 마리를 증정한다.

오는 7일부터 18일까지 11번가에서는 빕스 매장에서 사용할 수 있는 샐러드바 1만5000원 할인권을 90% 할인된 1500원에 판매한다. 해당 할인권은 다음 달 19일까지 사용 가능하며 할인 전 주문 금액 5만원 이상 주문 시 1매, 10만원 이상 주문 시 최대 2매까지 사용 가능하다. 추가 결제 금액은 1회에 한해 상시 제휴 중복 할인 받을 수 있다.

총 1000명에게 CJ푸드빌 외식 브랜드에서 사용할 수 있는 CJ외식 기프트카드 5만원권을 15% 할인가로 판매하는 혜택도 마련돼 있다.

