네이버 클로바노트, 출시 1년만에 100만 가입자 돌파

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 자사 인공지능(AI) 음성기록 서비스 ‘클로바노트’의 가입자가 100만명을 돌파했다고 5일 밝혔다. 지난해 11월 서비스를 처음 선보인지 1년 만의 성과로, 가입자 수는 올해 1월 대비 13배로 증가했다. 애플리케이션(앱) 누적 다운로드 수는 지난달 100만 건을 돌파해 현재 110만 건을 기록 중이다.

클로바노트는 딥러닝 기술을 활용해 녹음된 음성을 텍스트로 변환하는 STT(speech-to-text) 서비스다. 뛰어난 음성인식 품질과 편리한 사용성을 갖췄다는 평가를 받는다. 네이버가 자체 개발한 초대규모 AI ‘하이퍼클로바’ 기반의 음성인식 기술과 화자인식 기술이 적용돼 정확도 높은 음성인식과 화자분할이 가능하다고 회사측은 설명했다.

베타 기간 동안 녹음 파일 업로드는 한 번에 최대 180분, 한 달에 최대 600분까지 가능하며 앱을 통한 녹음은 무제한 변환할 수 있다. 지난 8월부터는 한국어 외에 영어와 일본어 등 다국어 인식도 지원하고 있다.

클로바노트 팀은 터치 한번으로 녹음을 시작할 수 있도록 위젯을 출시하고, 화상회의 솔루션인 줌(Zoom)과 연동하는 등 사용자 편의를 위한 기능도 계속 강화하는 중이다. 내년 초 일본을 시작으로 글로벌 서비스도 준비하고 있다.

클로바노트는 또 구글플레이의 ‘2021 올해를 빛낸 인기 앱’후보에 선정됐다. 구글플레이는 매년 다양한 카테고리에서 한 해 동안 많은 사용자들의 사랑을 받은 베스트 앱과 게임을 시상하고 있다.

네이버는 클로바노트 가입자 100만명 돌파를 기념해 오는 17일부터 감사 이벤트도 진행한다. 클로바노트를 좋아하는 이유와 받고 싶은 선물을 클로바노트에 녹음하고, 인식된 결과를 캡쳐해 응모하면 애플 아이맥, LG그램 노트북, 삼성Z플립 등의 경품을 받을 수 있다.

한익상 네이버 클로바노트 책임리더는 "여러 사용자와 편리하게 기록을 공유하며 같이 작업할 수 있도록, 코멘트 작성 기능, 태스크 관리 기능, 공동 편집 기능, 그룹 관리 기능 등 다양한 관리 및 편집 기능을 준비하고 있다"며 "향후 초대규모 AI 하이퍼클로바를 활용해 문장 정제, 회의록 요약 등의 AI 기술을 활용한 새로운 기능도 선보일 예정"이라고 말했다.

