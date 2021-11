중진공, 서울 미래성장산업 유망선도기업 투자유치 지원

5일 투자유치 설명회 개최, 6개사 참여

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 5일 서울 미래성장산업 분야 유망선도기업 후속투자 유치 지원을 위한 투자유치 설명회를 개최한다고 밝혔다.

중진공은 지난 3월 서울시와 업무협약을 체결하고 서울 미래성장산업 유망선도기업 육성에 나서고 있다. 지능형ICT(AI, 핀테크), 바이오·의료, 디지털문화콘텐츠, 패션·스마트섬유를 서울 4대 미래성장분야로 지정하고 유망선도기업 127개사를 선정해 기업들의 스케일업을 지원하고 있다.

이날 투자유치 설명회에는 에임스, 라운디드코리아, 지아이비타, 퀀텀에이아이, 스퍼셀, 소프트자이온 등 6개사가 참여하고, 민간 벤처캐피털과 기업가치평가 전문기관 관계자가 투자 심사자로 함께한다.

중진공은 청년전용창업자금을 지원 받은 청년 창업자를 대상으로 투자유치 설명회에 참관할 수 있도록 초청해 투자유치 과정과 최신 기술 동향을 학습하고 투자자와 네트워킹 할 수 있는 기회도 제공한다.

이부희 중진공 서울동남부지부장은 "중진공은 신뢰도가 높은 벤처투자기관이나 민간 스타트업 지원기관 등과 협력해 신산업 분야 기술 스타트업을 지속 발굴하고 상호 지원 중"이라면서 "향후에도 민간 투자자와의 연계를 강화해 혁신성과 성장성을 보유한 유망선도기업의 스케일업을 이끌겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr