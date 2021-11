액션스퀘어, 300억원 규모 투자 유치…"P2E·블록체인·메타버스 사업 본격화"

[아시아경제 유현석 기자] 액션스퀘어는 5일 P2E(Play to earn) 블록체인 게임 개발과 메타버스 사업 강화를 위해 300억원 규모의 투자를 유치했다고 밝혔다.

투자는 3자 배정 유상증자 방식으로 진행되고 위메이드(80억원), 넷마블(80억원), 와이제이엠게임즈(20억원), 원스토어(20억원)와 디에스자산운용(50억원), 인피니툼파트너스(50억원)가 참여했다.

액션스퀘어는 모바일게임 사상 최초로 대한민국 게임대상을 받은 '블레이드 for kakao'를 만든 게임 개발사다. 이후 '삼국블레이드', '블레이드2 for kakao'를 연달아 출시하며 게임 시장에서 모바일 액션 게임 명가로 자리매김했다. 현재 PC·콘솔 슈팅 액션 게임 ANVIL(앤빌)과 넷플릭스 인기 IP(지적재산권)를 활용한 '킹덤 : 왕가의 피' 등 글로벌 신작을 멀티 플랫폼으로 개발 중이다.

김연준 액션스퀘어 대표는 "이번 투자 유치를 통해 액션스퀘어는 본격적인 P2E 및 메타버스 사업을 추진한다"며 "블레이드라는 IP를 가진 개발사인 만큼 액션과 그래픽 모두를 살린 새로운 게임을 선보일 것"이라고 밝혔다.

