<장 마감 후 주요 공시>

◆휴센텍=채권자에 의한 파산신청설 조회 공시 요구

◆초록뱀컴퍼니=423만7284주 전환청구권 행사, 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆제주맥주=95억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆해성티피씨=90억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆코프라=308억원 규모 제3자 배정 유상증자, 256억원 규모 사모 전환사채 발행, 435억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정

◆레인보우로보틱스=70억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆삼화네트웍스=60억원 단기차입 결정

◆지니뮤직=최대주주 케이티스튜디오지니로 변경

◆코웰패션=7143만원 규모 자기주식 처분 결정

◆프로스테믹스=신주인수권 행사가액 2835원으로 조정

◆스카이이앤엠=90만주 전환청구권 행사

