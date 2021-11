美 국방부, "中 핵탄두 1000개까지 확대" 파문 확산

日 매체 "美 핵우산 실효성에 의심 생길수도"

中 관영매체 "추측에 불과...美와 핵경쟁 안할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 미 국방부가 중국의 핵무기 보유량이 급속도로 늘어나고 있으며 2030년까지 1000기를 넘어설 것이라고 경고하면서 국제사회에 파장이 커지고 있다. 미국과 서방국가들은 중국의 급격한 핵전력 강화가 대만에 대한 압박으로 이어질 수 있다고 우려하는 가운데 일본 등 주변국들에서 미국의 동맹국에 대한 핵억지력 제공 능력인 ‘핵우산’ 저하 우려도 나오고 있다. 중국 관영언론들은 미국의 억측이라고 선을 그으며 중국은 오로지 자국 방어용도로만 핵무기를 사용할 것이란 기존 주장을 되풀이하고 있다.

3일(현지시간) 미 국방부는 이날 의회에 제출한 ‘중국을 포함한 군사안보 전개상황’ 보고서를 통해 중국의 핵탄두 보유 규모가 급속히 늘고 있다고 강하게 경고했다. 해당 보고서에 따르면 중국의 핵탄두 보유 규모는 2027년 700기를 넘어서고, 2030년 1000기를 돌파할 것으로 전망된다. 다만 미 국방부는 현재 중국이 보유한 핵탄두 숫자는 공개하지 않았다.

AP통신에 따르면 미 국방부는 지난해 의회에 제출한 중국의 군사능력에 대한 보고서에서 중국의 핵탄두 보유 숫자가 200기 정도로 추정된다고 밝혔으며, 2030년까지 400기로 늘어날 수 있다고 경고한 바 있다. 1년이 지난 상황에서 중국의 향후 핵탄두 보유 전망치가 2.5배 이상 늘어난 셈이다.

CNN에 따르면 미국 정부가 공식적으로 현재 보유하고 있다고 밝힌 핵탄두 숫자는 3750기다. 미국 정부가 계속 핵군축 정책을 유지하며 탄두 수를 인위적으로 늘리지 않을 경우, 미국과 중국의 핵탄두 보유 격차는 점점 좁혀질 수밖에 없는 상태다. CNN은 "미 국방부의 1년 전 예상치보다 중국의 핵전력 증강 속도가 훨씬 빠르게 이뤄지면서 중국 핵전력에 대한 경계감이 더욱 심해지고 있다"고 지적했다.

미 국방부 이와 함께 해당 보고서에서 "중국이 육·해·공에서 핵공격이 가능한 3대 핵전력을 이미 확보했을 가능성이 있다"며 "중국이 육지와 바다에 이어 공중에서 핵무기를 발사할 수 있는 탄도미사일을 추가 개발하고 있다"고도 경고했다.

이러한 중국의 핵전력 강화에 대해 미국과 서방국가들에서는 대만에 대한 군사적 압박 수위가 높아질 것이란 우려가 나오고 있다. AP통신과 주요외신들은 미 당국자의 말을 인용해 "중국이 대만에 대한 공동봉쇄에서부터 대규모의 수륙 양용 침략까지 모든 옵션을 검토할 가능성이 있다"며 "공중과 미사일 공격은 물론 사이버 공격까지 포함될 수 있다"고 지적했다.

일본에서는 중국의 급격한 핵전력 강화가 미국이 약속했던 동맹국에 대한 핵억지력 제공, 즉 ‘핵우산’의 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 이날 사설을 통해 "중국의 핵전력 증강이 지속되면 미국의 핵우산 실효성에 의심이 생길 수 있다"며 "미국이 본토 공격 가능성에 대비해 동맹국에 대한 핵억지력을 약화시킬 경우, 중국 군사력에 대한 억제가 약화될 수밖에 없다"고 경고했다.

이에 비해 중국은 미국 국방부의 전망은 어디까지나 추측일 뿐이며, 중국은 오로지 방위용으로만 핵무기를 사용할 것이라고 주장하고 있다. 이날 중국 관영 글로벌타임스는 논평을 통해 "미 국방부가 제시한 중국의 핵무기 보유 수치 여부는 아무도 알 수 없는 기밀이며 순전 추측에 불과하다"며 "중국은 결코 미국과 핵무기 경쟁을 하지 않을 것이며, 미국과 같은 규모의 핵무기를 원치도 않는다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr