[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '보이스'가 안방으로 향한다.

4일 CJ ENM은 '보이스'가 IPTV(KT Olleh TV, SK Btv, LG U+ TV), 디지털케이블TV(홈초이스), TVING, 네이버 N스토어, 곰TV, 구글플레이, ONE STORE, 카카오페이지 등 다양한 플랫폼에서 공개된다고 밝혔다.

지난 9월 15일 개봉한 영화는 보이스피싱 조직의 덫에 걸려 모든 것을 잃게 된 서준(변요한)이 빼앗긴 돈을 되찾기 위해 중국에 있는 본거지에 잠입, 보이스피싱 설계자 곽프로(김무열)를 만나며 벌어지는 범죄액션물이다. 배우 변요한, 김무열, 김희원, 박명훈 등이 출연했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr