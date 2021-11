BAT로스만스, 아티스트 후원 프로그램 시작

[아시아경제 임혜선 기자] BAT로스만스가 문화 예술 분야 엘리트 아티스트 후원 프로그램을 시작한다고 4일 밝혔다. BAT가 새롭게시작하는 미래 인재 육성 프로그램 ‘내일의 BATist’는 4일, 참가 대학생 12명을 최종 선발하고 본격 운영에 착수했다.

‘BATist’는 BAT와 아티스트(Artist)의 합성어로 문화 예술 분야에서 세계적인 두각을 보이는 한국 인재를 발굴하고 다양한 지원 프로그램으로 참가 학생의 재능과 경쟁력을 후원할 예정이다.

‘미래의동반자재단’과 함께 운영될 이번 프로그램에는 한국예술종합학교, 계원예술대학교, 서울예술대학교에서 음악, 미술, 무용 등 다양한 분야에서 예술 전공 대학생 12명이 학교 추천으로 선정됐다.

‘내일의 BATist’ 참여 학생은 내년 2월까지 4개월 간 자신의 전공분야에서 발전하는 모습을 담아 소셜미디어 채널에 선보이게 되며, 분야별 예술적 역량을 펼치게 될 무대를 제공받게 될 예정이다.

