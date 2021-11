경기도, 도내 농외소득 2500만원으로…내년 20개사업 96억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 농가의 농외소득을 2025년까지 2500만원으로 끌어올린다. 도는 이를 위해 현재 52% 수준인 경기도 식품기업의 국산농산물 사용 비중을 59.1%로 확대할 계획이다.

도는 이런 내용을 담은 '경기도 식품산업 기본계획(2021~2025년)'을 수립했다.

도는 먼저 전통주 산업분야에서 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 조세제도 개선을 추진한다. 수도권에 위치한 전통주 업체는 현재 소득세 비과세에서 제외되고 있다. 이에 따라 '소득세법 시행령' 개정을 정부에 건의하고, 전통주 품질 향상을 위한 컨설팅 뿐만 아니라 포장재ㆍ배송비 지원과 카페형 판매장 설치 지원도 시범 추진한다.

도는 경기미 가공제품 개발과 브랜드화도 서두른다. 쌀 가공제품 생산기업에 제품개발 및 생산시설 개선 융자금을 지원한다.

또 도내 생산 배추의 판로확보를 위해 김장 문화 확산과 농가의 절임배추 시설개선 등도 지원한다. 김치 품질향상을 위해 김치종균 개발 및 보급 시범사업도 추진한다.

아울러 농가 식품 가공사업 육성을 위해 지역농산물을 활용한 농식품 개발과 창업을 지원하고, 가공기술 표준화가 이뤄질 수 있도록 할 계획이다.

도는 내년 총 20개 사업에 96억원을 투입한다.

황인순 도 농식품유통과장은 "식품산업은 농업과 밀접한 연관산업으로, 농산물 소비기반 약화상황에서 안정적 판로장치를 담당하고 있다"며 "이번에 수립한 '경기도 식품산업 기본계획'은 경기도 농업의 지속가능성을 담보하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.

