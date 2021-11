LX홀딩스 LX홀딩스 383800 | 코스피 증권정보 현재가 8,940 전일대비 60 등락률 -0.67% 거래량 159,430 전일가 9,000 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 구본준 회장, 피자 선물 대신 '모바일 쿠폰'으로 소통[사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저'LX자회사들, 'LX' 사명 공식 적용 close 는 자회사인 LX인터내셔널이 부산광역시, 부산진해경제자유구역청과 부산시 물류센터 설립 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 3일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr