[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 3일 진주지식산업센터에서 ‘2021년 제1차 진주시 산업단지 재생추진협의회’ 위원 위촉식과 회의를 개최했다.

재생추진협의회는 관계전문가, 유관기관, 상평일반산업단지 입주기업, 공무원 등 24명으로 구성돼 재생 사업을 신속하게 추진하고 입주기업으로부터 제안, 자문을 듣거나, 중요 사항에 대한 협의와 갈등을 조정한다.

이날 회의에서는 국토연구원으로부터 자문을 거친 상평일반산업단지 복합용지 공모(안)에 대해 의견을 수렴했다.

조규일 진주시장은 “지역 경제의 어려움을 극복하기 위해 산업단지의 역할과 활성화가 어느 때보다 중요하다”며 “복합용지 공모사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 재생추진협의회에서 적극적으로 참여해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr