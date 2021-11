개인정보위, CCTV 속 얼굴 자동 흐림처리 기술 추진… 62억 투입

[아시아경제 구은모 기자] 개인정보보호위원회는 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 촬영되는 보행자 얼굴, 차량번호 등 개인정보 보호가 자동으로 흐림처리되는 '개인영상정보 실시간 마스킹(은폐 차단) 시스템' 개발에 나선다고 3일 밝혔다.

개인정보위에 따르면 지난해 12월 기준 공공기관이 설치·운영하는 CCTV는 총 133만대에 달하며 CCTV를 활용한 다양한 서비스 제공이 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 공개된 장소에 설치된 CCTV 영상에는 불특정 다수의 개인정보가 포함돼 사생활 침해 우려 등 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 개인정보위는 과학기술정보통신부가 추진하는 '공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업'에 마스킹 시스템 개발을 제안했다. 해당 사업은 신규과제로 최종 선정돼 2024년까지 총 61억9000만원의 사업비가 투입된다.

개인영상정보 실시간 마스킹 시스템은 CCTV 등에 의해 촬영되는 영상 중 개인의 얼굴이나 차량번호 등을 실시간으로 자동 탐지한 후 해당 부분이 녹화되지 않게 하거나 식별되지 않도록 흐릿하게 하는 것을 말한다.

개인정보위는 알고리즘 최적화, 하드웨어 개선 등을 통해 고화질 라이브 영상을 자동으로 실시간 마스킹 처리하는 고성능 시스템을 개발할 계획이다.

박상희 개인정보위 사무처장은 "관계기관과 협력해 마스킹 시스템이 성공적으로 개발·실증될 수 있도록 지원하고, 개발된 제품을 많은 공공기관과 민간사업자들이 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

