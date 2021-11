‘JEC KOREA 2021 & 제15회 국제탄소 페스티벌(ICF)’ 3일 개회

5일까지 3일 동안 60여개 기업 전시, B2B미팅, 각종 경진대회 등 프로그램 진행

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 아시아권 최대 탄소복합재 전시행사인 ‘JEC KOREA & 국제탄소페스티벌’이 3일 개최됐다.

전북도에 따르면 ‘JEC KOREA&제15회 국제탄소페스티벌(ICF)’이 이날 서울 코엑스에서 개회식을 갖고 3일간의 일정에 들어갔다.

개회식은 산업부 주최 탄소산업 첫 행사인 ‘카본코리아 2021’과 통합 개최돼 의미를 더했다.

개회식 후에는 ‘뉴에너지와 탄소복합재의 미래’를 주제로 한 ICF컨퍼런스가 이어졌다.

ICF컨퍼런스는 탄소소재의 최대 수요산업이자 전북의 강점산업인 ‘뉴에너지’ 분야와 탄소복합재 분야를 중심으로 2가지 세션으로 나뉘어 진행됐다.

첫 번째 세션인 ‘뉴에너지’는 크게 탄소복합재 적용 수소저장용기와 연료·이차전지의 기술과 시장 동향을 주제로, 하성규 한양대학교 교수, 일진하이솔루스, 한국화이바, 독일 체보텍(CEVOTEC)의 Florian Lenz 이사, 프랑스 CETIM의 Jeremy Viale 엔지니어 등 국내외 유수의 기업 최고 전문가들의 강연이 이뤄졌다.

두 번째 세션에서는 ‘탄소복합재’ 분야로 박영빈 울산과학기술원(UNIST) 교수가 좌장을 맡아, 독일 최대 탄소복합재 클러스터 조직인 MAI 카본의 Sven Blanck 부회장, 독일 복합재 분야 기업인 A+컴포짓 Markus Brzeski 대표이사 등이 참여하여 탄소복합재 분야 글로벌 최신 기술 동향 등을 발표했다.

‘JEC KOREA & 국제탄소페스티벌’에서는 이밖에도 각종 전시, 경진대회 등 5일까지 내실있는 행사가 진행될 예정이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr