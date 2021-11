[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 중소벤처기업부가 주관하는 제18회 동반성장 주간 기념식에서 ‘대·중소기업 상생협력부문 중소벤처기업부 장관 표창’을 수상했다고 3일 밝혔다.

세븐일레븐은 지난 9월 동반성장위원회가 발표한 ‘동반성장지수 평가’에서 ‘우수’ 기업으로 선정된 바 있으며, 고용 창출과 산업경쟁력을 높여온 성과와 공로를 인정받았다.

세븐일레븐은 300억 규모의 동반성장펀드를 운영하고 있으며 동반성장 아카데미를 개설해 교육 지원활동을 이어오고 있다. 또한 파트너사의 국내외 판로확대 지원, 명절 대금 조기지급 등 다양한 노력을 진행해왔다.

세븐일레븐 관계자는 “다양한 파트너사와 동반성장 및 국가 경쟁력 재고를 위해 노력해온 공로를 인정받게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 대·중소기업간 상생협력을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

