'밀반입한 필로폰' 외국인 노동자에 팔아넘긴 일당, 경찰에 무더기로 적발

국제택배 이용 필로폰 160억원어치 밀반입

국내 판매 총책 등 23명 검거…20명은 구속

[아시아경제 유병돈 기자] 국제택배를 이용해 필로폰을 밀반입한 뒤 외국인 노동자들에게 판매한 일당이 경찰에 적발됐다.

서울 동작경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 국내 판매 총책 A씨 등 23명을 붙잡아 이 중 20명을 구속했다고 3일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 국제택배로 필로폰을 비롯한 마약류를 밀반입한 뒤 경기도와 전북, 충남 등에 거주하는 외국인 노동자들에게 팔아넘긴 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 A씨는 올해 4월부터 10월까지 모두 4차례에 걸쳐 필로폰 2.5㎏(시가 160억원 상당)을 밀반입한 것으로 드러났다. 이는 8만3000여명이 한 번에 투약할 수 있을 정도로 많은 양이다.

A씨는 밀반입한 마약을 각 지역에 퍼져 있는 판매책 16명에게 공급했고, 지역 판매책들은 사회관계망서비스(SNS)를 이용해 외국인 노동자에게 판매한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨와 지역 판매책 16명을 전원 구속하는 한편 마약 매수 및 투약자 6명을 추가로 붙잡아 이 가운데 3명을 구속했다. 또 검거 과정에서 필로폰 1.3㎏과 야바 685정 등 다량의 마약류를 압수하고, 9720만원 상당의 불법 수익금을 환수했다.

아울러 태국에서 국내로 마약을 배송한 현지 판매 총책 B씨에 대해서도 인터폴과 해경, 관세청, 태국 수사기관 등과의 공조를 통해 추적을 이어가고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr