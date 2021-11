아성다이소, 마블 이터널스 기획전…“총 70여종 상품 선보여”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 총 70여종의 마블 시리즈 상품을 선보이는 ‘마블 이터널스 기획전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 기획전에서는 영화 ‘이터널스’ 개봉에 맞춰 상품 10여종을 새롭게 선보인다. 스텐 캔 텀블러는 블루, 아이보리, 그린 총 3가지 색상으로 출시됐다. 손잡이 텀블는 500ml 용량으로, 옐로우의 이터널스의 로고가 디자인돼있다.

마블 이터널스 방석은 직경 40cm로 사무실 의자에 놓기 적당하다. 인덱스 노트는 총 3가지 색상으로 줄노트에 이터널스 문양이 디자인된 인덱스가 같이 구성돼있다. 이밖에 무선 링 노트, 파우치, 팝 핑거, 우산 등을 판매한다.

다이소 관계자는 “이번에 개봉하는 영화 이터널스는 마블 팬들의 큰 기대를 받고 있는 작품”이라며 “기획전과 함께 영화의 감동을 일상에서도 이어나가시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr