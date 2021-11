"위드코로나에 외출 늘어나니" … 체중조절식품·운동용품 판매↑

마스크·청소용품도 1~9월보다 10월 매출 신장률 높아

[아시아경제 조인경 기자] 지난 9월 말 정부가 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 방침을 밝힌 이후 10월 한 달간 대형마트에서 체중조절식품과 운동용품 매출이 증가한 것으로 나타났다.

3일 롯데마트에 따르면, 지난달 단백질 보충 제품과 다이어트 보조식 등 체중조절식품 매출이 지난해 같은 기간보다 125.1% 늘었다. 러닝·워킹용품 매출 역시 전년 동기 대비 70.0% 증가했다. 사회적 거리두기로 인해 그동안 모임 등을 미뤄왔던 소비자들이 외출에 대비해 운동용품이나 체중조절 보조식품 등을 구매했기 때문이라는 게 마트 측의 분석이다.

코로나 수혜 상품으로 손꼽히는 마스크와 마스크 안에 넣는 항균패드의 10월 매출 증가율도 38.0%에 달해 올해 1~9월 매출 신장률 12.5%보다 높게 나타났다.

길어지는 집콕 생활로 지난 한달간 청소·세탁용품 매출도 전년 동기 대비 39.2%의 높은 성장세를 보였다. 앞서 1~9월 매출 신장률은 18.0% 수준을 유지했다. 위드 코로나를 준비하는 소비자들이 여전히 청결하고 위생적인 실내환경 개선 관련상품을 찾고 있는 셈이다.

이같은 수요에 발맞춰 롯데마트는 오는 17일까지 마스크와 청소용품, 티슈, 세제 등을 최대 반값에 판매한다. '크리넥스 KF 마스크'를 2개 구매하면 20% 할인 혜택을, '잘풀리는집 2겹 보습 미용티슈(230매*3입)'와 '크리넥스 보습에센스 3겹 로션티슈(150매*3입)', '자연퐁 리필(1.8L)' 등을 동일 제품으로 2개 이상 구매할 경우 50% 할인 혜택을 제공하고 '유한킴벌리 청소용품'은 30% 할인 판매한다.

또 단백질 보충 식품으로 유명한 '하이뮨' 3종, 헨켈 행사상품, 유한킴벌리 청소용품을 각각 2만5000원 이상 구매하면 롯데상품권 5000원도 증정한다.

롯데마트 정재우 상품본부장은 "코로나19로 위생·건강에 대한 국민들의 인식 수준이 높아지면서 운동용품, 건강보조식품 등 관련상품들이 최근 2년간 꾸준히 판매되고 있다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr