"발에서 피가 났다" 탁현민, 文대통령 유럽순방 강행군 전해

탁현민, 문 대통령 유럽 순방 모습 공개

지난달 29일에는 프란치스코 교황과 단독 면담

[아시아경제 박현주 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 7박9일 일정으로 유럽 순방에 나선 문재인 대통령의 모습을 공개했다.

탁 비서관은 2일 자신의 페이스북에 문 대통령의 해외 순방 일정이 담긴 사진을 공개하며 "발에서 피가 났다. 여러모로 이렇게까지 해야 하나 싶은 심정"이라고 밝혔다. 이어 "오전 10시에 나오셔서 밤 10시까지 꼬박 12시간을. 이제 일정의 절반이 지났을 뿐인데"라고 전했다.

전날에도 탁 비서관은 페이스북을 통해 "G20 마지막 일정. 오전 11시부터 현재 오후 6시까지 강행군 중"이라며 문 대통령 해외 순방 일정을 알린 바 있다. 그는 "일정이 순연돼 (문 대통령이) 도리 없이 샌드위치로 요기하시고 마지막 일정에 바이든 (미국) 대통령과 조우"라며 "내일부터는 영국에서 COP(제26차 유엔기후변화협약 당사국총회) 일정"이라고 덧붙였다.

지난달 28일 문 대통령은 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 등을 위해 유럽 순방길에 올랐다. 문 대통령은 이탈리아와 영국, 헝가리를 차례로 방문해 관련 일정을 소화하고 있다.

같은달 29일에는 바티칸 교황청에서 프란치스코 교황과 단독 면담을 갖기도 했다. 이날 면담에서 문 대통령은 교황에게 방북을 제안했고, 교황은 "초청장을 보내주면 평화를 위해 기꺼이 가겠다"고 화답한 것으로 전해졌다. 문 대통령의 교황청 방문은 지난 2018년 10월에 이어 두 번째다.

