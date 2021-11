[클릭e종목]"SK아이이테크놀로지, 중국 IT 부진에 따른 단기 실적 둔화…목표가↓"

[아시아경제 송화정 기자]KB증권은 2일 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 163,000 전일대비 3,500 등락률 -2.10% 거래량 488,818 전일가 166,500 2021.11.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK아이이테크놀로지, 3Q 영업익 416억원…전년동기대비 41%↑외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나 close 에 대해 중국 IT 부진으로 단기 실적이 둔화될 것으로 보고 목표주가를 기존 28만원에서 24만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이창민 KB증권 연구원은 목표주가 하향 조정 이유에 대해 "칩셋 수급 문제로 중국 스마트폰 생산량이 줄어들면서 분리막 수요가 감소한 부분을 반영해 2021년과 2022년 영업이익 추정치를 각각 19%, 18% 낮췄다"면서 "통안채 1년물 수익률의 3개월 평균치가 0.66%에서 1.08%로 상승함에 따라 자기자본비용(COE)은 8.02%에서 8.45%로, 가중평균자본비용(WACC)은 6.69%에서 6.98%로 상승했기 때문"이라고 설명했다.

SK아이이테크놀로지의 3분기 실적은 시장전망치(컨센서스)를 하회했다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 1521억원, 영업이익은 41% 늘어난 417억원을 기록했다. 이 연구원은 "반도체 공급 부족 문제로 중국 스마트폰 생산량이 감소한 부분이 IT용 분리막 실적 부진으로 이어졌다"면서 "신규 사업 부문도 플렉서블커버윈도우(FCW) 시장 개화 지연으로 매출 공백과 적자가 지속됐다"고 분석했다. 이 연구원은 "4분기에도 3분기와 유사한 영업환경이 지속될 것으로 전망돼 3분기와 유사한 수준의 실적이 예상된다"고 덧붙였다.

KB증권은 SK아이이테크놀로지의 내년 실적을 매출액 51% 증가한 9139억원, 영업이익은 72% 늘어난 2781억원으로 추정했다. 이 연구원은 "중국 IT 수요 부진 영향은 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망되나 중국 공장 Phase 3와 폴란드 공장 Phase 1이 본격 가동되면서 전기차(EV)용 분리막 매출이 확대돼 전년 대비 큰 폭의 매출 신장이 기대된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr