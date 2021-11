[e공시 눈에 띄네]코스닥-1일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 힘스=10억 규모 자기주식 취득 결정..."주주가치 제고"

◆ 세종텔레콤=자회사 세종큐비즈에 대한 350억 규모 채무보증 결정

◆ 리파인=주주가치 제고 위해 KB증권과 100억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결

◆ 큐라클=연구시설 및 업무시설 확보 목적...165억 규모 토지 및 건물 양수 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr