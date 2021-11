7년 만의 리그 왕좌 탈환 … 동의대 축구부, 2021 U-리그 11권역 우승

오는 12일 경북 영덕서 개막 왕중왕전 진출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 축구부가 7년 만에 대학 축구리그 지역권 왕좌를 탈환했다.

동의대는 지난 10월 29일 동의대 효민축구장에서 개최된 리그 마지막 경기에서 김해대를 1-0으로 누르고 최종 전적 9승2무1패, 승점 29점으로 2021 U-리그 11권역에서 우승을 차지해 왕중왕전 진출을 확정했다.

부산, 울산, 경남, 대구 지역이 포함된 11권역에는 동의대를 비롯해 가야대, 김해대, 동아대, 부산외대, 수성대, 울산대 등 7개팀이 참가했다. 우승한 동의대와 2위를 차지한 울산대(9승1무2패, 승점 28점)가 왕중왕전을 노린다.

2021 U-리그는 지난 3월부터 전국에서 85개 대학이 권역별로 리그를 펼친 가운데, 상위 32개 팀이 오는 11월 12일부터 경북 영덕에서 왕중왕전에 출전해 토너먼트로 최종 우승팀을 가린다.

동의대 장철민 감독은 “권역 우승으로 선수들의 자신감과 사기가 높다. 왕중왕전에서 권역 1위로 시드 배정까지 받은 만큼 4강을 목표로 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

