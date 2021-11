대구지방국세청, 지역사회 사랑 나눔에 앞장

- 직원들의 자발적 기부 통해 '아름다운 가게' 전달

- 사회 전반 나눔 문화 자리 잡는데 기여

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구지방국세청은 1일 자원 재사용의 의미를 되새기고 지역사회 사랑 나눔을 실천하기 위해 직원들이 자발적으로 모은 물품 600여점을 아름다운 가게 월성점에 기부했다고 밝혔다.

대구지방국세청은 지난달 자체 기부캠페인 ‘Give Together’를 통해 의류 354점과 도서 117점, 각종 생활용품 160점 등 총 631점의 물품을 직원들을 통해 기부 받았다.

이번 캠페인에는 대구지방국세청을 비롯해 산하 14개 세무서에서 동참했으며, 각 세무서에서 기증받은 물품 총 2,137점을 지역의 ‘아름다운가게’와 복지단체에 전달했다.

이번에 기부한 물품들은 ‘아름다운 가게’ 매장에서 판매 되며 수익금은 전액 저소득층 어린이를 돕는데 사용된다.

조정목 청장은 “코로나19의 장기화로 인한 경제적 어려움으로 사회전반의 기부가 줄었다”며, “사회전반에 나눔 문화가 자리 잡을 수 있도록 앞장서고 지역 사회의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다.”고 말했다.

한편, 대구지방국세청은 정기적으로 ‘전통시장 장보기’ 행사를 실시하고, 사회복지시설을 방문해 위문금을 전달하는 등 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr