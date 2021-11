[아시아경제 이민지 기자] HDC아이콘트롤스는 풍림산업 주식회사와 133억5550만원 규모로 진천 교성 아파트 신축공사 중 기계설비 공사를 수주했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 5.1%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr